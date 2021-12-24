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Сухой док судоверфи «Звезда» признали соответствующим всем требованиям

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Судостроительный комплекс (ССК) «Звезда» получил заключение о соответствии сухого дока всем техническим требованиям проектной документации. Документ был выдан после завершения проверки Ростехнадзора и госэкспертизы. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщается на сайте «Роснефти», которая возглавляет консорциум инвесторов, создающий комплекс.

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Сухой док ССК «Звезда» — самый большой в России и один из самых крупных в мире. Подобные гидротехнические сооружения никогда еще не проектировались и не строились в нашей стране. Он официально введен в эксплуатацию на три года раньше, чем планировалось.

Уникальный объект длиной 485 м, шириной 114 м и глубиной 14 м позволяет строить все типы существующих и перспективных судов без ограничения спускового веса корпусов, в том числе крупнейший ледокольный танкер-газовоз для работы на Северном морском пути, атомные ледоколы проекта «Лидер», буровые суда высокого ледового класса, сложную морскую технику, изготавливать элементы верхних строений полупогружных и других морских платформ.

Объект оснащен уникальным насосным оборудованием. Четыре установки мощностью 4800 кВт способны откачать около 600 тыс. куб. м морской воды не более чем за восемь часов. Это самое производительное насосное оборудование, которое установлено на российских верфях. Кроме того, в доке будет установлен плавучий затвор — батопорт, а также технологический затвор, который позволяет разделить площадь дока на отдельные независимые отсеки для строительства сразу нескольких судов.

На «Звезде», помимо сухого дока, уже введены в эксплуатацию блок корпусных производств, окрасочные камеры, открытый тяжелый достроечный стапель с парком уникальных кранов и продвинутой судотранспортной системой, транспортно-передаточный док. Построенные цеха позволили уже сейчас строить суда, не дожидаясь окончания работ по строительству верфи.

Судостроительный комплекс «Звезда» создается на Дальнем Востоке по поручению президента Владимира Путина. При строительстве верфи применяют принципиально новые технологические решения, которые позволят ей стать одним из самых современных судостроительных производств в мире.

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