«Поле чудес» сохранит свое название и Якубовича

Телешоу «Поле чудес» после перезапуска не изменит своего названия, а программу также продолжит вести народный артист России Леонид Якубович. Об этом сообщили в пятницу, 24 декабря, в пресс-службе Первого канала.

«Мы благодарны телекомпании ВИД за годы сотрудничества и необыкновенно рады, что с нами остается не только игра и ее бессменный ведущий Леонид Якубович, но также историческое название проекта и его богатейший архив», — заявил главный продюсер музыкальных и развлекательных программ канала Юрий Аксюта.

Записи передачи стали свидетельством того, как изменилось российское общество с момента первого выхода в эфир 26 октября 1990 года, отметил Аксюта.

Россияне участвовали в программе, чтобы поздравить своих родных, передать пожелания своим друзьям, поделиться своей радостью от победы и рассказать о своей жизни, считает продюсер.

Ранее, 30 ноября, пресс-служба канала сообщила о перезапуске «Поля чудес» под названием «Наше поле чудес».

Уточнялось, что канал договорился о приобретении у компании CBS официальных прав на телевикторину Wheel Of Fortune, вдохновившую российских авторов — Владислава Листьева и Анатолия Лысенко — на создание капитал-шоу.

«Поле чудес» — одна из старейших программ на телевидении. Первый раз шоу вышло в эфир 26 октября 1990 года, сначала его вел Листьев, с 1991 года ведущим программы стал Якубович.