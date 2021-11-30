Первый канал перезапустит «Поле чудес» в новом формате

Первый канал перезапускает шоу «Поле чудес». Теперь оно будет называться «Наше поле чудес». Об этом во вторник, 30 ноября, сообщает пресс-служба канала.

Телеканал не будет продлевать договор с производителем передачи — телекомпанией ВИД — из-за нецелесообразности заключения контракта на новых условиях.

Первый канал договорился о приобретении у компании CBS официальных прав на телевикторину Wheel Of Fortune, вдохновившую российских авторов — Владислава Листьева и Анатолия Лысенко — на создание капитал-шоу.

Программа «Наше поле чудес» будет выходить в эфир с января 2022 года по пятницам. Леонид Якубович останется ведущим, сообщает телеканал «360».

«Поле чудес» — одна из старейших программ на телевидении. Первый раз шоу вышло в эфир 26 октября 1990 года, сначала его вел Листьев, с 1991 года ведущим программы стал Якубович.