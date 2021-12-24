Трое взрослых и один ребенок погибли в двух пожарах в Якутии

В ночь на 24 декабря в Якутии произошли два пожара, в результате которых погибли трое взрослых и один семилетний ребенок. Об этом в пятницу сообщили в региональном МЧС.

В городе Мирном в результате пожара в жилом доме погиб ребенок 2014 года рождения

Отмечается, что информация о пожаре в двухквартирном доме по Дорожной улице поступила в пожарно-спасательную службу в 09:29 (03:29 мск).

На момент прибытия пожарных на место, как говорят в МЧС, открытым огнем горела кровля дома.

«В ходе тушения пожара в одной квартире было обнаружено тело ребенка 2014 г.р.», — рассказали в ведомстве.

По имеющейся информации, в настоящее время пожар ликвидирован силами 17 человек личного состава МЧС и трех единиц техники.

Уточняется, что огнем повреждены квартира на площади 35 кв. м. и полностью вся кровля, добавили в ведомстве, тогда как общая площадь пожара составила 105 кв.м.

В свою очередь, в поселке Светлом пожар в многоквартирном доме унес жизни троих — мужчины 1966 года рождения и женщины 1972 года рождения, личность третьей жертвы устанавливается, сообщили в региональном МЧС.

Кроме того, сообщается, что спасатели эвакуировали 26 человек, из них четверо детей. Причины возгорания выясняются.

23 декабря в Нижнем Новгороде один человек погиб, еще один получил травмы в результате пожара в жилом доме.

ЧП произошло в доме, расположенном на улице Большая Покровская. Пожар в двухэтажном здании вспыхнул в квартире на первом этаже и распространился на площади 600 кв. м. Пожару был присвоен второй ранг сложности. Известно об одном погибшем — это мужчина. Также пострадала женщина. Ее госпитализировали.