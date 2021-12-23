Человек погиб в результате пожара в доме в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде один человек погиб, еще один получил травмы в результате пожара в жилом доме. Об этом сообщил РЕН ТВ в четверг, 23 декабря.
ЧП произошло в доме, расположенном на улице Большая Покровская. Пожар в двухэтажном здании вспыхнул в квартире на первом этаже и распространился на площади 600 кв. м. Пожару был присвоен второй ранг сложности. Как отмечает телеканал «360», спасатели эвакуировали четырех жильцов.
Известно об одном погибшем — это мужчина. Также пострадала женщина. Ее госпитализировали.
В ликвидации возгорания принимали участие 43 человека личного состава и 10 единиц техники.
По факту происшествия прокуратура Нижегородской области начала проверку. На место происшествия для координации действий правоохранительных органов и спасательных служб выехал прокурор района Илья Мамонов.
Ранее 23 декабря возгорание произошло в пристройке с раздевалками на заводе автосамосвалов в Саранске, из здания эвакуировали 60 человек. Погибших и пострадавших в результате ЧП нет.