Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Экономика
Цены фьючерсов на газ в Европе упали ниже $1500 за 1 тыс. куб. м
Мир
США заявили о готовности к переговорам с РФ в январе 2022 года
Общество
В правительстве рассказали о планах по объединению ПФР и ФСС к 2023 году
Мир
На Украине заявили о планах резко сократить потребление газа
Общество
Десять станций МЦД построят в 2022 году
Мир
На Украине ввели штрафы за сбор грибов в заповедниках
Экономика
В ДФО запланировали возвести около 3 млн кв. м жилья в 2022 году
Наука
Астрономы открыли минимум 70 планет-изгоев в Млечном пути
Мир
Путин заявил об обмане со стороны НАТО в вопросе нерасширения альянса на восток
Экономика
На Украине предупредили о «вечных» санкциях против «Северного потока – 2»

Человек погиб в результате пожара в доме в Нижнем Новгороде

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Нижнем Новгороде один человек погиб, еще один получил травмы в результате пожара в жилом доме. Об этом сообщил РЕН ТВ в четверг, 23 декабря.

ЧП произошло в доме, расположенном на улице Большая Покровская. Пожар в двухэтажном здании вспыхнул в квартире на первом этаже и распространился на площади 600 кв. м. Пожару был присвоен второй ранг сложности. Как отмечает телеканал «360», спасатели эвакуировали четырех жильцов.

Известно об одном погибшем — это мужчина. Также пострадала женщина. Ее госпитализировали.

В ликвидации возгорания принимали участие 43 человека личного состава и 10 единиц техники.

По факту происшествия прокуратура Нижегородской области начала проверку. На место происшествия для координации действий правоохранительных органов и спасательных служб выехал прокурор района Илья Мамонов.

Ранее 23 декабря возгорание произошло в пристройке с раздевалками на заводе автосамосвалов в Саранске, из здания эвакуировали 60 человек. Погибших и пострадавших в результате ЧП нет.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021