В России начнут строить трассы из вторсырья

В России будут строить трассы из вторсырья. К 2030 году применение таких материалов должно достичь 30%, передает телеканал «Известия».

Предполагается, что на строительство пойдет резиновая крошка из старых шин и компост из пищевых отходов. Главное условие — вторичные ресурсы не должны ухудшать эксплуатационные и экологические характеристики дорог.

По мнению экспертов, резиновая крошка повышает качество дорожных покрытий. Уменьшается риск образования колеи, и снижается шум. Как показывает зарубежный опыт, при строительстве может быть использовано до 80% вторресурсов. При этом ожидается, что себестоимость автотрасс снизится на десятки процентов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: «Дорожным ходом: в России начнут строить трассы из отходов».

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