Пушилин заявил о присутствии на Украине химического оружия
Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что на Украине уже есть химическое оружие, передает телеканал «Известия».
По его словам, боевые отравляющие вещества запакованы так, что их можно сбрасывать с беспилотников, поэтому гарантий того, что химоружие не будет применено, нет.
Как отметил Денис Пушилин, Украина своими поступками и действиями никогда не оставляла возможности решить ситуацию в Донбассе именно силовым способом.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу говорил, что в Донецкой области Украины находятся около 120 сотрудников американских частных военных компаний.
Кроме того, для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами.
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