Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
В Улан-Удэ начали постепенно повышать температуру в системах отопления
Мир
Bloomberg сообщило о наращивании войск РФ на границе с Украиной
Наука
«Союз-2.1б» со спутниками OneWeb вывезли из испытательного корпуса
Общество
Температура в Оймяконе опустилась до -61
Общество
Ракова заявила об отсутствии планов вводить новые ограничения в Москве
Мир
Япония присоединится к дипломатическому бойкоту Игр в Пекине
Мир
Экс-подполковник СБУ заявил о наличии британских наемников на Украине
Мир
Не менее 30 человек погибли при пожаре на пароме в Бангладеш
Наука
Гинцбург назвал эффективным препарат на основе антител против «Омикрона»
Мир
МИД РФ назвало условие переговоров с Киевом о продлении транзита газа
Сюжет:

Пушилин заявил о присутствии на Украине химического оружия

0
Выделить главное
вкл
выкл

Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что на Украине уже есть химическое оружие, передает телеканал «Известия».

По его словам, боевые отравляющие вещества запакованы так, что их можно сбрасывать с беспилотников, поэтому гарантий того, что химоружие не будет применено, нет.

Как отметил Денис Пушилин, Украина своими поступками и действиями никогда не оставляла возможности решить ситуацию в Донбассе именно силовым способом.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу говорил, что в Донецкой области Украины находятся около 120 сотрудников американских частных военных компаний.

Кроме того, для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021