Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Кравцов объявил о возвращении школ к очному обучению после праздников
Мир
США заявили о готовности к переговорам с РФ в январе 2022 года
Мир
Глава ДНР указал на возможность Украины сбрасывать химоружие с беспилотников
Мир
Присяжные в США признали виновной экс-сотрудницу полиции в убийстве темнокожего
Мир
Чехия ужесточит правила въезда туристов из Евросоюза с 27 декабря
Мир
Трое взрослых и двое детей пострадали при взрыве газа в Тбилиси
Мир
Боррель и Кулеба обсудили предложения РФ по безопасности в Европе
Мир
Захарова выразила надежду на соблюдение режима тишины в Донбассе
Мир
Спецборт МЧС России доставил гуманитарную помощь населению Вьетнама
Мир
На Украине возбудили дело против встретившегося с Лукашенко депутата

Два человека погибли при стрельбе в магазине в Калифорнии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В одном из магазинов в Северном Голливуде Лос-Анджелеса (штат Калифорния, США) произошла стрельба, убиты два человека и еще один получил ранение. Об этом в четверг, 23 декабря, сообщает The Sun.

Отмечается, что стрельба произошла примерно в полдень четверга в универмаге по продаже верхней одежды Burlington.

В магазин вошел человек с ломом и начал бить витрины, затем очевидцы услышали выстрелы.

В результате мужчина и женщина были убиты на месте, еще одна женщина ранена и доставлена в местную больницу. Информации о тяжести ее состояния нет.

Стрелявший мужчина был задержан прибывшим нарядом полиции.

27 ноября в торговом центре американского города Дарем произошла перестрелка. По меньшей мере три человека были ранены, в том числе 10-летний ребенок. Стрельба произошла в «черную пятницу», когда в ТЦ много людей.

По предварительным данным, в перестрелке, к которой привел конфликт, участвовали две группы людей. После стрельбы в торговом центре США началась паника. Полицейские задержали одного из стрелявших. Подробностей о состоянии раненых не приводится.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021