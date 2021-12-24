Два человека погибли при стрельбе в магазине в Калифорнии

В одном из магазинов в Северном Голливуде Лос-Анджелеса (штат Калифорния, США) произошла стрельба, убиты два человека и еще один получил ранение. Об этом в четверг, 23 декабря, сообщает The Sun.

Отмечается, что стрельба произошла примерно в полдень четверга в универмаге по продаже верхней одежды Burlington.

В магазин вошел человек с ломом и начал бить витрины, затем очевидцы услышали выстрелы.

В результате мужчина и женщина были убиты на месте, еще одна женщина ранена и доставлена в местную больницу. Информации о тяжести ее состояния нет.

Стрелявший мужчина был задержан прибывшим нарядом полиции.

27 ноября в торговом центре американского города Дарем произошла перестрелка. По меньшей мере три человека были ранены, в том числе 10-летний ребенок. Стрельба произошла в «черную пятницу», когда в ТЦ много людей.

По предварительным данным, в перестрелке, к которой привел конфликт, участвовали две группы людей. После стрельбы в торговом центре США началась паника. Полицейские задержали одного из стрелявших. Подробностей о состоянии раненых не приводится.