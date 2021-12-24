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Иммунолог спрогнозировал распространение штамма «Омикрон» в России

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«Омикрон» может стать доминирующим штаммом коронавируса в Москве и Санкт-Петербурге уже к концу этого года, отметил в интервью «Известиям» иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

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«Омикрон» распространяется стремительно. Например, в Европе каждые два дня доля выявленных случаев растет вдвое. Учитывая особенности «Омикрона», к концу года он может стать превалирующим в Москве и Санкт-Петербурге», — сказал он в беседе с «Известиями».

Между тем свидетельств более высокой летальности «Омикрона» на данный момент нет. Она будет не выше, чем у «Дельты», уверен профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Сейчас оба этих штамма довольно распространены в мире, но кривые летальности при этом не повышаются. С самого начала предполагали, что «Омикрон» менее летальный. Думаю, что до конца декабря мы узнаем наверняка», — сказал он.

Пока мы не обладаем точной статистикой по распространению «Омикрона» в России, заметил вирусолог.

«Для этого нужны широкие обследования или тесты, которые позволяют выявить этот штамм. Реальная цифра может быть выше озвученной в десятки раз. Тем не менее я склоняюсь к тому, что доля этого штамма в России пока не такая значительная. У нас превалирует «Дельта» с ее высокой летальностью», — рассказал он «Известиям».

Подробности читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Лавина не установлена: станет ли «Омикрон» доминировать в России

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