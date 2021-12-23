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Правительство одобрило предоставление «Аэрофлоту» госгарантий на 23 млрд рублей

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Российская авиакомпания «Аэрофлот» в 2021 году получит госгарантии в общем размере до 23 млрд рублей. Соответствующее распоряжение правительства РФ в четверг, 23 декабря, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

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«Предоставить в 2021 году в обеспечение исполнения обязательств публичного акционерного общества «Аэрофлот — российские авиалинии» <...> государственную гарантию Российской Федерации на сумму до 23 млрд рублей в обеспечение исполнения обязательств <...> по возврату части суммы кредита, составляющей до 50 процентов фактически предоставленной суммы кредита, привлекаемого <...> в публичном акционерном обществе «Сбербанк России» <...> на сумму до 46 млрд рублей на срок до 5 лет», — говорится в распоряжении.

В мае этого года Совкомбанк подписал c авиакомпанией «Аэрофлот» соглашение, согласно которому ставка по возобновляемой кредитной линии в размере $320 млн привязана к ESG рейтингу перевозчика от международного рейтингового агентства MSCI ESG.

Сейчас перевозчик имеет рейтинг BB, с учетом недавнего повышения рейтинга MSCI ESG Ratings в связи с положительными результатами в области экологии и управления эмиссией парниковых газов CO2. Это очередной кредит в портфеле Совкомбанка, кредитная ставка по которому связана с обязательствами заемщика в области устойчивого развития.

До этого, в июле 2020 года, правительство России выделило «Аэрофлоту» госгарантии на кредиты на сумму 70 млрд рублей.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин тогда отметил, что на рынке авиаперевозок сложилась непростая ситуация, и «Аэрофлот» из-за ситуации с коронавирусом тоже несет значительные издержки: на доходы компании повлияло значительное сокращение внутренних перевозок и практическая остановка международных рейсов.

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