«Аэрофлот» перейдет на ESG-финансирование Совкомбанка

Совкомбанк подписал c авиакомпанией «Аэрофлот» соглашение, согласно которому ставка по возобновляемой кредитной линии в размере $320 млн привязана к ESG рейтингу перевозчика от международного рейтингового агентства MSCI ESG. Об этом говорится в сообщении банка, которое поступило «Известиям» в четверг, 27 мая.

Сейчас перевозчик имеет рейтинг BB, с учетом недавнего повышения рейтинга MSCI ESG Ratings в связи с положительными результатами в области экологии и управления эмиссией парниковых газов CO 2 .

Это очередной кредит в портфеле Совкомбанка, кредитная ставка по которому связана с обязательствами заемщика в области устойчивого развития.

Председатель правления банка Дмитрий Гусев отмечает, что в отличие от кредитных организаций, отказывающихся от финансирования отраслей с высоким ESG-риском, Совкомбанк старается поддерживать положительные изменения компаний в области экологии и управления эмиссией парниковых газов.

По его словам, такие кредиты мотивируют заемщиков «к конкретным действиям» по снижению негативного воздействия на окружающую среду и играют ключевую роль в достижении глобальных целей.

Агентство MSCI ESG Ratings — один из лидеров по оценке показателей в области устойчивого развития, таких как корпоративное управление, социальное развитие, охрана труда и экология.

Накануне «Известия» сообщили, что в июне «Аэрофлот» разместит биржевые облигации номинальным объемом от 15 млрд рублей. Это стало известно из предварительных параметров выпуска, которые появились в распоряжении издания.

Согласно предварительным параметрам выпуска, номинал одной облигации составит 1 тыс. рублей, цена размещения — 100%, срок обращения — пять лет, купонный период — 91 день. Процентная ставка на весь период обращения облигаций определится по результатам процедуры букбилдинга (book-building).

Организаторами выпуска станут Альфа-банк, Совкомбанк и «ВТБ Капитал», который также будет агентом по размещению.

Руководитель корпоративно-инвестиционного блока Совкомбанка Михаил Автухов рассказал, что открытие и закрытие книги заявок ожидается в первой декаде июня.