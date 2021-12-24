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«Группа ГАЗ» вложила в природоохранные проекты свыше 400 млн рублей

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Крупнейший российский производитель коммерческого транспорта «Группа ГАЗ» инвестировала в экологию на производствах свыше 400 млн рублей в 2021 году. Об этом «Известиям» сообщили в компании.

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За последние 10 лет «Группа ГАЗ» снизила на 55% объемы сточных вод, на 70% сократила потребление воды, на 47% сократила выбросы в атмосферу. Для производства одного автомобиля вдвое уменьшились затраты сжатого воздуха, а также на 14% сократилось потребление тепловой энергии.

Так, в текущем году на автозаводе ГАЗ в литейном цехе была внедрена уникальная двухступенчатая система очистки выбросов с применением современного оборудования российских и европейских производителей.

Новое фильтровентиляционное оборудование плавильных печей существенно улучшило экологию и условия труда: в результате очистки происходит удаление пыли, оксида углерода, диоксида серы, оксида и диоксида азота. Кроме того, газоанализаторы в автоматическом режиме непрерывно контролируют показатели работы системы и концентрации загрязняющих веществ в выбросах.

Данные дистанционно передаются в режиме онлайн в экологическую службу.

«Этот проект обеспечил снижение выбросов в атмосферу при плавке металла в цехе более чем на 90% в год», — рассказала начальник отдела экологии технической дирекции ГАЗа Ольга Марахтанова.

Помимо этого, в травильном отделении кузнечного производства завода установлена новая система очистки сточных вод. В системе применена уникальная технология регенерации отработанной серной кислоты для возврата ее в основной производственный процесс, что позволяет исключить риск сброса стоков в канализацию.

Также на станции нейтрализации ООО «Нижегородские моторы», которое входит в периметр Горьковского автозавода, произведена полная замена устаревшего оборудования, что позволяет достигать максимальной степени очистки и при необходимости возвращать очищенные стоки на повторное использование в качестве технической воды. В цехе крупной горячей штамповки ведется строительство оборотной системы с очистными сооружениями.

«Экологическая безопасность производства для нас — абсолютный приоритет. Мы последовательно снижаем воздействие на окружающую среду, внедряем ресурсосберегающие технологии и улучшаем условия труда работников», — отметил директор дивизиона «Автокомпоненты» «Группы ГАЗ» Виктор Кадылкин.

Экологическая политика, направленная на снижение вредного воздействия на производствах, была разработана на предприятиях «Группы ГАЗ» много лет назад по инициативе промышленника Олега Дерипаски. Его подходы основаны на анализе всего жизненного цикла производственного процесса, влияющего на окружающую среду. «Если технология неэффективна, то нужно менять в первую очередь именно ее, а не только процесс очистки, — отмечает главный эколог «Группы ГАЗ» Сергей Яблоков. — Тем самым мы устраняем причины образования стоков, выбросов и промышленных отходов».

В настоящий момент «Группа ГАЗ» является ведущей в России по производству транспорта, работающего на альтернативных видах топлива.

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