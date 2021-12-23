Умерла бывший главный редактор американского Vogue
Бывший главный редактор американской редакции журнала Vogue Грейс Мирабелла ушла из жизни в возрасте 91 года. Об этом сообщается на сайте Vogue в четверг, 23 декабря.
«Грейс Мирабелла умерла сегодня утром в возрасте 91 года», — говорится в тексте.
Место и время прощальной церемонии будут известны позже, передает НСН.
Мирабелла начала работать в журнале моды в 1951 году в качестве ассистента в отделе мерчендайзинга, а через три года уже работала в редакции. Непродолжительное время была главой отдела рекламы у римской модельерши Симонетты Стефанелли, а затем вернулась в американский Vogue, сообщается на сайте kp.ru.
В 60-х годах Мирабелла стала заместителем главного редактора журнала Дианы Вриланд. В 1971 году она сама стала главредом Vogue и оставалась им до 1988 года. В последние годы жизни она читала лекции, вела колонку в нью-йоркском журнале Quest. Также она основала онлайн-журнал The Esthete.