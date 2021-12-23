Премьеру фильма «Джон Уик 4» с Киану Ривзом перенесли почти на год
Студия Lionsgate снова изменила дату премьеры четвертой части фильма «Джон Уик». Об этом сообщила пресс-служба кинокомпании.
Студия представила видеоролик, выполненный в стилистике фильма. В нем сообщается, что боевик от Чада Стахельски и Дэвида Литча с Киану Ривзом в главной роли появится на экранах 24 марта 2023 года. Ранее премьера была намечена на 27 мая 2022 года, пишет НСН.
Помимо Киану Ривза в картине снимались Донни Йен, Лоренс Фишберн, Билл Скарскард и Иен Макшейн и другие, отмечает телеканал «360».
Как сообщает «Ридус», вероятно, Lionsgate опасаются затеряться в графике премьер среди конкурентов. В начале мая у Marvel выходит «Доктор Стрэндж 2», в один день с Уиком должен был выйти «Топ Ган: Мэверик», а буквально через неделю Universal выпустит третью часть «Мира Юрского периода».
22 декабря американский потоковый сервис HBO опубликовал видеоролик, посвященный премьерам 2022 года. В видео присутствуют первые кадры новых проектов сервиса, а также новых сезонов вышедших ранее шоу. Так, в 2022 году выйдет приквел «Игры престолов» под названием «Дом Дракона», основанный на реальной истории сериал «Любовь и смерть» с Элизабет Олсен, а также комедия о пиратах от режиссера Тайки Вайтити.