В Белоруссии запросили 11 лет заключения для россиянина Дудникова

В Белоруссии прокурор запросил 11 лет лишения свободы для россиянина Егора Дудникова. Об этом в четверг, 23 декабря, сообщает незарегистрированный властями республики правозащитный центр «Весна» в своем Telegram-канале.

Дудникова обвиняют по двум статьям УК Белоруссии — ч. 3 ст. 130 («Разжигание розни») и ч. 3 ст. 361 («Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь»).

По данным центра, уголовное дело против россиянина возбудили из-за того, что он озвучивал ролики для белорусской оппозиции.

Россиянин Егор Дудников был задержан 5 мая в Минске по обвинению в организации действий, нарушающих общественный порядок. Он был арестован.

2 июня российский консул посетил в минском СИЗО Дудникова. По словам дипломата, арестованный чувствует себя нормально и на условия содержания не жалуется.

14 июля Дудников полностью признал вину. Тогда сообщалось, что ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 342 УК Белоруссии («Организация действий, грубо нарушающих общественный порядок»), по которой фигуранту грозило до трех лет лишения свободы.

В Белоруссии после выборов президента 9 августа 2020 года, на которых победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, прошли акции протеста. Оппозиция объявила победителем выборов выехавшую в Литву экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую. По ее инициативе представители оппозиции объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Тихановская является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности.