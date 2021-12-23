В «Квартете И» заявили о возможном продолжении фильма «О чем говорят мужчины»

Участники «Квартета И» Леонид Барац, Александр Демидов, Камиль Ларин и Ростислав Хаит в четверг, 23 декабря, заявили о возможном продолжении фильма «О чем говорят мужчины» на творческой встрече в МИЦ «Известия».

«Слава (Ростислав Хаит. — Ред.) ответил насчет продолжения фильма уклончиво, а я скажу, что, скорее всего, оно будет», — пояснил Барац.

Демидов подчеркнул, что у коллектива есть идея снять сериал про «Квартет И».

«У нас есть идея сделать сериал про «Квартет И» и сыграть себя в том возрасте, в котором мы сейчас. Мы хотим найти молодых ребят, которые похожи на нас. Ведь на «Квартете И» на самом деле выросло поколение», — подчеркнул он.

Кроме того, артисты отметили, что на данный момент третьей части проектов «Громкая связь» и «Обратная связь» пока неизвестна, так как из-за коронавирусных ограничений не удалось понять, насколько коммерчески успешным оказался фильм, вышедший в 2020 году.

23 декабря в пресс-центре МИЦ «Известия» прошла творческая встреча с актерами и учредителями театра «Квартет И».

Участники встречи рассказали о творческих планах, многолетней дружбе, работе в новом для себя жанре и премьере спектакля «Один день из смерти Вадика Беляева, советского школьника, российского бизнесмена, американского пенсионера».

Театр «Квартет И» появился в 1993 году. Особую известность коллектив получил после экранизации спектаклей «День выборов», «О чем говорят мужчины», «День радио» и других.