Суд отменил оправдательный приговор экс-главе Раменского района

В Подмосковье суд удовлетворил апелляционное представление гособвинителя на оправдательный приговор Андрею Кулакову, который Подольский суд вынес на основании вердикта коллегии присяжных. Об этом в четверг, 23 декабря, сообщили в пресс-службе Московского областного суда.

«Отменить приговор и направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции», — говорится в заявлении суда.

Тело 39-летней знакомой чиновника Евгении Исаенковой нашли в собственном автомобиле Mercedes с признаками удушения в мае 2019 года, о ее пропаже правоохранители узнали в ночь с 1 на 2 мая, поиски длились несколько суток. 31 мая Кулаков был задержан, после чего он находился в СИЗО более двух лет.

Сообщалось, что жена Кулакова могла узнать о том, что Кулаков состоит в отношениях с Исаенковой, и начать оказывать на него давление. В результате чиновник, по данным источников, мог убить свою любовницу.

27 октября 2021 присяжные решили, что бывший чиновник невиновен в убийстве, и оправдали его.

Прокуратура подала апелляционную жалобу после оправдания Кулакова 10 декабря, как сообщил «Известиям» адвокат Артем Сарбашев.

В тот же день прокуроры выдвинули новое доказательство вины Кулакова. Прокуратура предоставила сообщение, которое экс-глава Раменского района отправил Исаенковой незадолго до ее смерти. В нем говорится, что женщина окончательно «извела» Кулакова. При этом сам подозреваемый заявил, что такое сообщение помнит, но не может точно сказать, кому его отправил.