Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Экономика
Путин отметил снижение уровня безработицы в России
Общество
Онлайн-продажи ювелирных изделий в 2021 году выросли до 17%
Армия
Минобороны РФ проведет масштабные учения в Крыму и Краснодарском крае
Общество
Собянин утвердил проект строительства еще одного участка ЮВХ
Общество
Москвичей предупредили об интенсивном снегопаде к концу недели
Интернет
Суд в Москве оштрафовал Twitter на 3 млн рублей за неудаление контента
Общество
В Якутии отменили QR-коды для посещения торговых центров
Общество
На ТЭЦ в Улан-Удэ подали напряжение в пробном режиме после аварии
Мир
В МИД РФ указали на ответственность Запада за миграционный кризис
Мир
В Литве призвали НАТО отвергнуть гарантии безопасности России

Путин оценил работу правительства России и Центробанка

0
Выделить главное
вкл
выкл
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021