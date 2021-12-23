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Перед пресс-конференцией Путина журналистов «обработали» серебром

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Журналистов «обрабатывают» частицами серебра при входе в центральный выставочный зал «Манеж», где пройдет ежегодная пресс-конференция российского лидера Владимира Путина. Об этом в четверг, 23 декабря, заявила заместитель управляющего делами президента России Ольга Лякина.

По ее словам, вопрос безопасности в условиях пандемии коронавируса являлся одним из самых важных при подготовке мероприятия.

На пресс-конференцию аккредитовано более 500 представителей СМИ со всего мира. При входе они обязательно пройдут термометрию, а также предоставят три отрицательных ПЦР-теста, отметила Лякина.

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22 декабря пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что СМИ-иноагенты смогут воспользоваться своим правом присутствовать на данном мероприятии и задать вопрос президенту.

Он призвал журналистов не искать какие-либо нюансы в присвоении статуса иноагента ряду СМИ. Песков подчеркнул, что данный статус не запрещает работу журналистов в России, однако, по его словам, такие медиаресурсы должны информировать свою аудиторию о том, что «они получают иностранные деньги и на эти деньги они живут».

В этот же день Песков объяснил участие украинского журналиста Романа Цимбалюка в пресс-конференции Путина. По его словам, Москва не хочет уподобляться украинским властям, которые запрещают работать российским журналистам в стране. Он отметил, что действующий в России закон о СМИ предоставляет равные права как российским медиаресурсам, так и зарубежным.

Глава государства проводит встречу с журналистами в формате большой пресс-конференции ежегодно с 2001 года, она не проходила только тогда, когда Путин занимал пост премьер-министра — с мая 2008 года по май 2012 года.

Однако в декабре 2020 года из-за пандемии коронавируса формат общения президента с журналистами был изменен. Так, часть представителей СМИ находилась вместе с президентом в его подмосковной резиденции в Ново-Огарево, другая часть — общалась с ним по видеосвязи из Центра международной торговли, где обычно проходят эти пресс-конференции.

Трансляцию ежегодной пресс-конференции Путина в 2020 году в эфире телеканалов смотрели свыше 7,3 млн россиян старше четырех лет, проживающих в больших городах. Она продолжалась 4 часа 29 минут, за это время российский лидер ответил более чем на 50 вопросов журналистов, а также обращений, поступивших в call-центр от граждан.

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