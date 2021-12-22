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СМИ-иноагенты смогут задать вопросы Путину на пресс-конференции

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Представители СМИ-иноагентов смогут воспользоваться своим правом задать вопрос президенту России Владимиру Путину на ежегодной пресс-конференции 23 декабря. Соответствующее заявление сделал в среду, 22 декабря, представитель Кремля Дмитрий Песков.

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Он призвал журналистов не искать какие-либо нюансы в присвоении статуса иноагента ряду СМИ.

«Не нужно преувеличивать и не нужно в данном случае здесь искать какие-то нюансы, их нет. Это такие же СМИ, они так же участвуют в пресс-конференции и будут иметь такое же право задать свой вопрос главе государства», — отметил Песков в эфире Первого канала.

По словам пресс-секретаря Путина, статус иноагента не запрещает работу СМИ в России. При этом, отметил он, такие медиаресурсы должны информировать свою аудиторию о том, что «они получают иностранные деньги и на эти деньги они живут».

Ранее в этот же день Дмитрий Песков объяснил участие украинского журналиста Романа Цимбалюка в пресс-конференции Путина. По его словам, Москва не хочет уподобляться украинским властям, которые запрещают работать российским журналистам в стране. Он отметил, что действующий в России закон о СМИ предоставляет равные права как российским медиаресурсам, так и зарубежным.

На пресс-конференцию Путина, которая пройдет в четверг в Манеже в очном формате, аккредитовано 507 журналистов.

Российский лидер проводит встречу с журналистами в формате большой пресс-конференции ежегодно с 2001 года. Мероприятие не проходило только в период, когда Путин занимал пост премьер-министра, то есть с мая 2008 по май 2012 года.

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