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Названа стоимость самой дешевой квартиры без окон в Новой Москве

Самая дешевая квартира без окон в Новой Москве обойдется в 1,9 млн рублей
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Самая дешевая квартира без окон на вторичном рынке в Новой Москве стоит 1,9 млн рублей. Об этом рассказал «Известиям» Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «Мир квартир».

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Находится квартира в поселении Первомайское в ТиНАО на первом этаже одного из трехэтажных домов. В помещении есть совмещенный санузел, душевая кабина, горячая, холодная вода, электричество, кондиционер, бытовая техника, приточно-вытяжная вентиляция, отопление — полы с подогревом.

Добраться до дома от Москвы можно на автобусе от станции метро Саларьево. Главный недостаток квартиры состоит в том, что по документам это нежилое помещение.

Луценко отметил, что спрос на такие мини-квартиры «из-за дешевизны всегда есть». Обычно это студии площадью 10–17 кв. м на первых этажах жилых домов, переоборудованные из подсобных помещений. Помимо нежилого статуса, там могут быть проблемы с канализацией — если изначально при постройке дома санузел не предусматривался и был проведен при переоборудовании помещения. Почти всегда такие «переделки» происходят с нарушением норм и грозят жильцам проблемами и авариями, подчеркнул он. Но и сама перепланировка нередко незаконная, добавил гендиректор портала.

Накануне в сервисе объявлений «Авито Недвижимость» заявили журналистам, что самая дешевая квартира в Москве продается без туалета за 2,5 млн рублей. Ее площадь составляет 10 кв. м, она находится в районе станции метро «Нижегородская».

По словам Луценко, квартира без туалета — «это не квартира, а комната». Те же проблемы с санузлами возникают при разделении большой квартиры на несколько «студий», когда в каждой комнате оборудуют по санузлу, рассказал он. Такие квартиры продаются не только на первых этажах, добавил специалист.

В «Авито Недвижимости» также сообщали, что среди самых недорогих квартир есть лот площадью 13,2 кв. м за 2,8 млн рублей в районе станции метро «Стахановская».

При этом Алексей Попов, руководитель «ЦИАН.Аналитика», заверил «Известия», что полноценные квартиры в Москве стоят от 4,5 млн рублей — это не апартаменты, не искусственно разделенные на студии помещения на первых этажах или в коттеджах, не лоты со сложными и запутанными юридическими особенностями.

По его словам, реальный спрос на самые дешевые объявления о помещениях, которые «теоретически можно использовать для проживания», небольшой. По соотношению цены и качества они «почти всегда проигрывают полноценным квартирам», заключил он.

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