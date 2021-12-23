Проект «Колымское долголетие» стартует в Магаданской области

В Магаданской области в следующем году запустят пилотный проект «Колымское долголетие». В его рамках местные жители старше 60 лет смогут бесплатно заниматься спортом, получать новые профессии и посещать культурные мероприятия.

Как рассказали ИА MagadanMedia в региональном министерстве труда и социальной политики, досуг будет организован по четырем направлениям: здравоохранение, культура, спорт и образование. Участники проекта получат возможность бесплатно ходить на выставки, в драматический театр, Магаданскую областную филармонию, участвовать в проектах краеведческого музея.

Кроме того, пожилые колымчане смогут посещать ледовый дворец или бассейн, получать консультации ученых центра «Арктика». У них появятся шансы повысить свои навыки в пользовании современными гаджетами, получить новую профессию.

Проект разработали по инициативе губернатора Сергея Носова для повышения качества жизни граждан 60+. К его реализации подключат региональные министерство культуры и туризма, министерство труда и социальной политики, департамент физической культуры и спорта, научно-исследовательский центр «Арктика».