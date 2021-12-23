МЧС России доставит 185 т гуманитарной помощи жителям Донбасса

МЧС России приступило к доставке 105-й партии гуманитарной помощи для Донбасса. Из Донского спасательного центра МЧС России автомобили выдвинулись в Донецкую и Луганскую области, говорится в сообщении министерства в четверг, 23 декабря.

«МЧС России завершило формирование 105-й партии гуманитарной колонны. Сегодня автомобили отправляются из Донского спасательного центра в Донецкую и Луганскую области для доставки жителям гуманитарной помощи. Колонна доставит жителям Донбасса 185 т гуманитарной помощи. В составе груза изделия медицинского назначения», — рассказал старший гуманитарной колонны Вадим Лысов.

По его словам, колонны проследуют к государственной границе на пункты пропуска «Донецк» и «Матвеев курган» для прохождения необходимых таможенных процедур в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов.

29 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь жителям востока Украины, в том числе учитывая значительное число проживающих там российских граждан.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием РФ, Украины, Франции, Германии.