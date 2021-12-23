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Аналитики заявили об удовлетворении 56% исков об утечках данных

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В России 56% заявлений в суд по статьям КоАП РФ, касающихся нарушений безопасности персональных данных, заканчиваются наказаниям, утверждают специалисты компании InfoWatch.

В 32% случаев истцу отказывают в возбуждении дела. Как правило, из-за истечения срока давности правонарушения или из-за отсутствия состава преступления.

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Остальные 12% приходятся на возвраты документов заявителю, переводы в другие инстанции и иные решения, итоги которых неизвестны. Такую статистику компания получила, проанализировав более 2 тыс. записей в государственной автоматизированной системе РФ «Правосудие» (ГАС «Правосудие») за 2019 и 2020 годы.

В InfoWatch просмотрели дела по статьям 13.11-13.14 КоАП РФ, которые относятся в том числе к утечкам персональных данных и нарушениям в сфере защиты информации. Из более 2 тыс. отобранных записей для подробного анализа компания выделила 270 уникальных правонарушений, поскольку только они фактически были связаны перечисленными выше проблемами.

В Роскомнадзоре, уполномоченном органе по защите прав субъектов персональных данных, привели иные данные. Там сообщили, что составление протоколов по ст. 13.11 КоАП оканчивается привлечением к административной ответственности практически в 100% случаев. В отношении остальных статей, которые рассмотрены в исследовании, Роскомнадзор составлять протоколы не уполномочен.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Слива не вытянешь: аналитики заявили об удовлетворении 56% исков об утечках данных

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