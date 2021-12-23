Российские ученые создадут моноклональные антитела против «Омикрона»

Специалисты Института биоорганической химии РАН планируют разработать препарат на основе генно-инженерных антител, способный нейтрализовать штамм «Омикрон».

Сначала они проверят эффективность уже созданного средства, нацеленного на другие варианты коронавируса. Это рекомбинантное (созданное в лаборатории) человеческое антитело HFB30132A, которое сейчас выходит на вторую стадию клинических испытаний.

«Как только будут получены образцы вируса [варианта «Омикрон»], мы исследуем наше антитело. Потому что уже понятно, что и вакцины против него работают несколько хуже, — рассказал «Известиям» директор ИБХ РАН Александр Габибов. — Испытания мы планируем провести совместно с 48-м институтом Минобороны. Их специалисты после получения штамма «Омикрон», проверят действие антитела на клетках. А у нас есть собственные генно-модифицированные мыши, которые на 100% заражаются коронавирусом (для обычных мышей COVID-19 не представляет опасности. — «Известия»). После проверки работы антитела на нейтрализацию «Омикрона» в клетках можно будет оперативно его испытать его на животных».

В случае, если антитело российского производства в результате испытаний покажет низкую активность против «Омикрона», ученые ИБХ РАН готовы быстро найти ему замену. Для этого они используют собственную платформу клонирования и расшифровки транскриптома (метод, разработанный для изучения совокупности РНК-молекул в клетке) единичных В-клеток (тип лимфоцитов, отвечающих за выработку антител) из крови пациентов, перенесших COVID-19. Для этого ученым потребуется «прочитать» иммунный репертуар (набор, образованный В- и Т-лимфоцитами человека) переболевших штаммом «Омикрон» и сделать с помощью генно-инженерных технологий их искусственные аналоги. А затем осуществить их наработку в клетках лабораторных животных.

Ученые будут готовы приступить к наработке таких антител сразу после того, как в их распоряжение потупит образец «Омикрона». Скорее всего, это удастся сделать до конца года, сообщил Александр Габибов.

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Штаммовой удар: российские ученые создают антитела против «Омикрона»