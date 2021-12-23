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ЮАР и РФ продвинулись в переговорах о признании «‌‎Спутника V» в стране

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ЮАР и Россия значительно продвинулись в переговорах о признании «‌‎Спутника V» в стране. Об этом «‌‎Известиям» заявили в МИД Южноафриканской республики.

Там также уточнили: ЮАР следит за исследованием эффективности российской вакцины против «‎Омикрона»‎.

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«Эти переговоры с Россией сильно продвинулись вперед. В скором времени, я надеюсь, «‎Спутник»‎ получит лицензию от SAHPRA. Я знаю, что команда из России проработала в ЮАР, изучала «‎Омикрон»‎ и то, как российская вакцина противостоит новому штамму. Наш минздрав внимательно следит за ходом исследований, российские коллеги делятся с нами данными, в том числе, если понадобятся новые вакцины в будущем», — пояснил «Известиям» официальный представитель МИД ЮАР Клейсон Моньела.

21 декабря в центре им. Гамалеи, создавшем вакцину «‎Спутник V»‎ заявили: антитела к штамму коронавируса «Омикрон» были обнаружены у всех пациентов, привитых «Спутником V» и позднее ревакцинировавшихся «Спутником лайт».

В октябре Южноафриканский орган по регулированию товаров медицинского назначения (SAHPRA) не одобрил российскую вакцину для применения в стране и запросил дополнительные сведения от разработчиков препарата.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Вступают в иглу: как ЮАР и РФ продвинулись в одобрении «Спутника V»

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