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Реализация программы реновации стартует в подмосковном Раменском

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В Раменском городском округе Московской области определили застройщика, который займется реализацией пилотного проекта в рамках программы реновации, передает пресс-служба министерства жилищной политики региона.

Раменское станет вторым муниципалитетом после городского округа Мытищи. Под программу попали два дома в рабочем поселке Ильинский. Планируется возвести пять четырехэтажных домов, в которые переселят 21 семью из ветхого жилья. Как отмечает портал «Подмосковье сегодня», в следующем году к программе реновации присоединятся пять других городских округов области.

В октябре стало известно, что доля сделок на рынке элитной загородной недвижимости Московской области по итогам трех кварталов 2021 года увеличилась на 98% относительно аналогичного периода 2020 года. Количество сделок на рынке за январь–сентябрь этого года составило 899 штук. Число сделок на первичном загородном рынке элитного жилья за указанный период достигло 224 штук, что на 57% превышает показатель за девять месяцев прошлого года.

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