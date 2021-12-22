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Новый фельдшерско-акушерский пункт появится в пригороде Калуги

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Фельдшерско-акушерские пункты строят в Калужской области. Так, в этом году ФАПы установлены в деревне Дурово Малоярославецкого района и в деревне Маринки Жуковского района.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, ФАПы оснащены необходимым оборудованием, территория вокруг них благоустроена, передает газета «Весть». В 2022 году планируется открыть фельдшерско-акушерский пункт и в деревне Андреевское в пригороде Калуги.

Власти Калужской области направили около 22 млн рублей на ремонт детских поликлиник в 2021 году. Некоторые учреждения уже возобновили работу. По данным правительства региона, работы ведутся в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. В Людинове и Калуге отремонтированы помещения двух поликлиник, где произведена замена систем отопления, водоснабжения и канализации.

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