Около 22 млн рублей направили на ремонт поликлиник в Калужской области
Власти Калужской области направили около 22 млн рублей на ремонт детских поликлиник в 2021 году. Некоторые учреждения уже возобновили работу.
По данным правительства региона, работы ведутся в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. В Людинове и Калуге отремонтированы помещения двух поликлиник, где произведена замена систем отопления, водоснабжения и канализации. Также рабочие обновили пожарную сигнализацию и электропроводку. Об этом пишет газета «Весть».
Поликлиническое отделение № 2 детской городской больницы Калуги уже принимает пациентов. Поликлиника центральной межрайонной больницы № 2 в Людинове возобновит работу в январе. Сейчас в помещениях ведутся уборка и монтаж мебели.
Ранее сообщалось, что в Оренбурге закроют старую инфекционную больницу. Учреждение прекратит работу, как только будет открыта новая больница.