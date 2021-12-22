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Псковской области выделят 89 млн рублей на COVID-больницы

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Псковская область получит из федерального бюджета около 90 млн рублей на поддержку больницы, в которых проходят лечение пациенты с коронавирусом. Распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Деньги пойдут на ремонт и замену медицинского оборудования, закупку расходных материалов и средств индивидуальной защиты для медицинского персонала. Источником финансирования является Резервный фонд.

Дотации получат 54 региона. Общий объем поддержки — 10 млрд рублей, уточняет Псковская лента новостей.

Ранее сообщалось, что в Псковскую городскую поликлинику и Великолукскую межрайонную больницу до конца года должны поступить две системы рентгеновской компьютерной томографии. Средства на приобретение аппаратов поступили из федерального бюджета. Сумма составила 120 млн рублей.

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