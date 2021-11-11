Новые аппараты КТ поступят в медучреждения Пскова и Великих Лук

В Псковскую городскую поликлинику и Великолукскую межрайонную больницу до конца года должны поступить две системы рентгеновской компьютерной томографии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Средства на приобретение аппаратов поступили из федерального бюджета. Сумма составила 120 млн рублей. Соответствующей договоренности губернатор региона Михаил Ведерников достиг во время встречи с президентом России Владимиром Путиным, отметили в правительстве области.

Сейчас в обоих медучреждениях ведется подготовка к установке оборудования. Медики, которые будут работать на нем, пройдут обучение.

Главврач Великолукской больницы Вячеслав Чурсин рассказал, что аппарат КТ установят в хирургическом корпусе. Оборудование позволит ускорить диагностику инсультов и других патологий.

В общей сложности на закупку медоборудования Псковской области из федерального бюджета выделили 500 млн рублей. Новые аппараты получат 24 учреждения.