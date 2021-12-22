Задержана мать замерзших в овраге под Саратовом детей

Задержана мать двоих детей, которых нашли без верхней одежды в овраге в селе Прокудино Саратовской области. Об этом в среду, 22 декабря, сообщил источник «Известий».

Детей обнаружили ранее в этот же день.

Восьмилетний мальчик скончался до прибытия скорой помощи. Пятилетнюю девочку госпитализировали.

По факту произошедшего проводится проверка.

Как уточнил источник «Известий», мать детей не заявляла об их пропаже.

Собеседник также рассказал, что женщина одна воспитывала детей. Причина, по которой они ушли так далеко от дома, пока не установлена.