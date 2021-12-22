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Три школы построят благодаря федеральной субсидии в Иркутске

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Иркутская область получит федеральную субсидию на строительство трех школ в столице региона. Около 164 млн рублей поступит в 2022 году и около 437 млн рублей — в 2023-м.

Речь идет о зданиях начальной школы № 75 на 200 мест (ул. Академическая, 5), начальной школы № 57 на 500 мест (ул. Ярославского, 380), начальной школы № 53 на 500 мест (ул. Севастопольская, 214). С вводом этих объектов в Иркутске дополнительно появится 1,2 тыс. мест. На территории школы № 75 на 200 мест строительные работы уже ведутся. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе облправительства.

За два года в Приангарье планируют капитально отремонтировать 41 школу. Региону предварительно одобрена заявка на федеральное финансирование в размере свыше 1,3 млрд рублей. По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, в 2022 году в регионе капитально отремонтируют 22 школы. Помимо капремонта, финансирование пойдет на закупку нового оборудования и обеспечение антитеррористической защищенности.

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