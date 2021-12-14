Больше 40 школ капитально отремонтируют в Иркутской области

За два года в Иркутской области планируют капитально отремонтировать 41 школу. Региону предварительно одобрена заявка на федеральное финансирование в размере свыше 1,3 млрд рублей.

По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, в 2022 году в регионе капитально отремонтируют 22 школы. В областном и местных бюджетах на эти цели заложены средства в размере 964,2 млн рублей. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.

По поручению главы региона правительство Иркутской области направило в Министерство просвещения РФ заявку на участие в программе «Модернизация школьных систем образования». В рамках программы регионы получают субсидии на капитальный ремонт и оснащение школ. Приангарье включило в заявку 41 школу в 22 муниципалитетах. Помимо капремонта финансирование пойдет на закупку нового оборудования и обеспечение антитеррористической защищенности.