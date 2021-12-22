Тутберидзе рассказала о причинах конфликта с фигуристкой Медведевой

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе в среду, 22 декабря, рассказала, что со спортсменкой Евгенией Медведевой у нее были самые теплые отношения, что в итоге и привело к конфликту.

«Настолько она где-то нуждалась во мне, я ее воспитывала, учила, как краситься, одеваться, вести себя, как реагировать на какие-то шутки. В какой-то момент этот конфликт отцов и детей у нее со мной произошел, поэтому, если честно, стараюсь не приближать больше. Как смирилась с ее уходом? Она ушла, у меня не было выбора», — рассказала тренер в эфире Первого канала.

Тутберидзе отметила, что ее обидел уход Медведевой. Также тренер рассказала, что у девушки была борьба с весом.

«Мы вышли на прокаты в очень слабом виде, дальше игра с весом, потому что кто-то сказал Жене, я даже знаю кто, что она выглядит анорексично и у нее будут маленькие компоненты, несмотря на то что у Жени тогда уже были десятки. Она начала намеренно отпускать вес, тогда пошли недокруты и стрессовый перелом кости, мы сделали всё что могли в предложенных обстоятельствах», — добавила Тутберидзе.

Медведева тренировалась у Тутберидзе с 2007 года. В 2018 году она со скандалом ушла от тренера к канадцу Брайану Орсеру. В 2020 году Медведева вернулась в группу Тутберидзе.

Заслуженный тренер Советского Союза по фигурному катанию Татьяна Тарасова тогда в разговоре с «Известиями» назвала переход Медведевой обратно в команду единственным правильным путем.

Российский фигурист и заслуженный мастер спорта Алексей Ягудин в 2020 году выразил уверенность, что канадский тренер, работавший с фигуристкой, применял слишком мягкий подход, который принят в Северной Америке. Медведевой же, по мнению Ягудина, как многим русским людям, нужны строгие правила. Именно поэтому чемпионка и вернулась к Тутберидзе, добавил он.