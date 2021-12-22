Деревянную горку за 6 млн рублей установили в Северодвинске

В Северодвинске (Архангельская область) в городском парке культуры и отдыха установили деревянную горку за 6 млн рублей. Она откроется на следующей неделе.

Как сообщили ИА FlashNord в пресс-службе городской администрации, катание на горке будет платным. Предварительно, стоимость составит 150 рублей за 15–20 минут.

Первыми новое развлечение опробуют ребята из соцучреждений. Для них и детей из малообеспеченных семей катание будет бесплатным.

По словам директора парка Светланы Никитиной, 6 млн рублей пошли на покупку и установку горки, а также благоустройство прилегающей территории. Плата за катание введена в связи с наличием сотрудников, которые будут обеспечивать безопасность на аттракционе.