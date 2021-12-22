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Выставка знаменитой романовской игрушки открывается в Липецке

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В Липецке с 23 декабря в Музее народного и декоративно-прикладного искусства начнет работать выставка «Новый год по-романовски», посвященная 10-летию Центра романовской игрушки.

На выставке будут представлены лучшие работы мастеров центра, в том числе удостоенных звания народных. Посетители музея увидят не только глиняные игрушки, но и предметы, выполненные из текстиля.

Как пишет Lipetskmedia, фонды музея представят работы Ивана Гункина, возродившего романовскую игрушку, а также традиционные игрушки и авторские работы народного мастера России Елены Смолеевской.

Особенностью выставки станет объединение на одном выставочном пространстве и этнографических экспонатов, и работ мастеров. Экспозицию дополнят предметы святочных гаданий и гуляний, предметы быта.

Центр романовской игрушки был создан в 2011 году в селе Троицкое Липецкого района, где ранее были распространены романовские промыслы. С тех пор там постоянно проводятся интерактивные программы, выставочные проекты и фестивали.

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