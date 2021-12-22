В Европе отключили от вещания телеканал RT на немецком языке

Телеканал RT на немецком языке сняли с вещания в Европе. Ранее медиарегулятор в ФРГ начал расследование в отношении канала. RT обвинили в нарушении правил вещания, передает телеканал «Известия». Представители телеканала, в свою очередь, заявили, что действия германской стороны неправомерны. В российском МИДе назвали ситуацию со снятием канала с вещания в Европе — преследованием СМИ и информационной сегрегацией. Сергей Лавров назвал ситуацию с каналом RT вопиющей. Министр иностранных дел заявил, что власти Германии намерено создают негативный образ канала.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.