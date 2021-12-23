22 декабря Госдума приняла в третьем чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра личного автотранспорта. Это эпохальное событие для владельцев машин в России, так как всё постсоветское время процедура работала только на тех, кто наживался на продаже пресловутых талончиков.

От техосмотра освобождают транспортные средства, которые используют в личных целях. Но он остается обязательным для такси, грузовиков, автобусов. Кроме того, процедура необходима для транспортных средств старше четырех лет при их постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции, замене основных агрегатов. По мнению председателя Госдумы Вячеслава Володина, новый закон облегчит жизнь 50 млн автовладельцев.

Конечно, особенно острую реакцию законопроект вызвал у операторов пунктов техосмотра, так как они теряют значительную долю теневого рынка по продаже диагностических карт. Согласно данным Российского союза автостраховщиков (РСА), которые озвучили на слушаниях в Общественной палате, до 80% автовладельцев приобретают документ удаленно, то есть не показывая свой автомобиль специалистам. И понятно, что организаторам теневого рынка жалко терять прибыль.

Но если говорить про тех операторов техосмотра, которые хотят работать добросовестно, то без клиентов они не останутся. Во-первых, будет спрос на услуги для коммерческих автомобилей, такси, каршеринга, автобусов. Во-вторых, у автовладельцев осталось право проходить техосмотр по собственному желанию. И опросы показывают, что доля людей, которые будут пользоваться этим правом, довольно высока. Многие граждане исповедуют разумный подход к этой ситуации.

А вот ценообразование в этой сфере, на мой взгляд, не поменяется. Надо понимать, что у нас есть государственные расценки на услугу техосмотра, и есть цена реальная. Цена на диагностику транспортного средства, утвержденная государством, составляет в среднем 700 рублей. Но по факту техосмотр обходится автовладельцу минимум в 2 тыс. рублей. Почему? Не мытьем, так катаньем операторы пунктов техосмотра эти 2 тыс. из клиента вытянут за различные дополнительные услуги вроде регулировки фар. Опытные водители все эти уловки давно знают.

Государство может сколько угодно устанавливать льготные цены на техосмотр в регионах, но издержки оператора почти одинаковые, и они всё равно постараются выбить из клиента эти 2 тыс. рублей. Поэтому каждый автовладелец, приезжая на пункт техосмотра, должен быть готов расстаться с этой суммой.

Новый закон, на мой взгляд, не увеличит количество аварий на дорогах. Представители РСА, проанализировав 2 млн аварий, сделали вывод, что только 0,1% из них произошли из-за технической неисправности автомобиля.

Кроме того, не думаю, что на дорогах станет больше откровенно разбитых машин. В соответствии с принятым законом, сотрудник ГИБДД имеет право остановить автомобиль и провести осмотр, если считает, что ваш он несет потенциальную угрозу для участников движения. Сначала он попросит диагностическую карту. Если ее нет, он вправе провести первичный осмотр машины, указать на обнаруженные недостатки, например, копоть из выхлопной трубы, и выписать предписание об их устранении.

Обязательное прохождение техосмотра сохраняется в том случае, если у автомобиля старше четырех лет меняется владелец или же в его конструкцию внесены изменения, произошла замена основных агрегатов. Это полностью оправданно, так как во всех вышеперечисленных случаях ГИБДД должна быть уверена в том, что выпускает на дорогу исправный механизм. К слову, подобных операций в год совершается около 10 млн.

Уверен, что те водители, у которых заканчивался срок диагностической карты, теперь вздохнут спокойно. Но хочу подчеркнуть, что отмена обязательно техосмотра не освобождает от необходимости уделять внимание состоянию своего автомобиля. Ради безопасности всех участников дорожного движения важно регулярно проводить его диагностику, пусть даже теперь это дело добровольное. Желательно выбрать себе проверенный автосервис и в идеале отдавать машину одному и тому же специалисту, который знает все ее особенности. Как говорится, в этой жизни важно иметь своего юриста, своего врача и своего механика.

Автор — член общественного совета ГУВД МВД России по Москве

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