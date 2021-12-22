Пожилой мужчина погиб в ДТП на Ставрополье
В Ставропольском крае при столкновении двух легковых иномарок погиб 82-летний мужчина. Об этом сообщает региональное УГИБДД.
Авария произошла во вторник, 21 декабря, на автодороге Астрахань–Элиста–Ставрополь. По предварительным данным, 82-летний водитель Ford Focus при выезде на главную дорогу врезался в Opel Astra.
В результате столкновения пожилой водитель Ford получил различные травмы, от которых скончался. Медицинская помощь потребовалась пассажирке второй иномарки, пишет NewsTracker.
Остальные участники ДТП не пострадали. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
22 декабря сообщалось о массовом ДТП в Москве. Водитель протаранил 20 машин на Третьем транспортном кольце. В момент аварии он был в неадекватном состоянии. Пострадали два человека. Повреждены такси, каршеринг, автомобиль посольства Китая.