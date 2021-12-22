Опубликовано видео допроса виновника массового ДТП в Москве

Полиция опубликовала видео допроса виновника массового ДТП в Москве. Водитель протаранил 20 машин на Третьем транспортном кольце, передает телеканал «Известия».

Павел Середнёв в момент аварии находился в неадекватном состоянии.

— Вы протаранили очень много машин, вы знаете об этом?

— Естественно, но аварии я не совершал.

— А куда вы так спешили?

— Я принимал галоперидол. Мне кажется, у меня были галлюцинации. Я готов ответить за свой поступок перед теми, кто понимает.

В результате массового ДТП пострадали два человека. Повреждены такси, каршеринг, автомобиль посольства Китая. Выяснять причины аварии будет главное следственное управление СК.

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