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СКР организовал проверку поста дизайнера Лебедева о мощах святых

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Следственный комитет России (СКР) проверит одну из публикаций дизайнера Артемия Лебедева, в которой он раскритиковал граждан, поклоняющихся мощам святых. Об этом сообщают в среду, 22 декабря, источники «Известий».

По их данным, высказывание Лебедева проверяют на наличие в нем оскорбления религиозных чувств верующих.

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Пост, о котором идет речь, был опубликован в Telegram-канале дизайнера 17 декабря. Лебедев, в частности, нецензурно отозвался о святых, упомянув игумена Русской церкви Сергия Радонежского.

Ранее, в августе 2020 года, Лебедев высказался o памятнике «Родина-мать зовет!» в Волгограде. По его словам, речь идет об «ужаснейшем произведении советского монументального культурного искусства, которое, к сожалению, никуда не денешь». Председатель Волгоградского отделения Совета ветеранов Сергей Назаров назвал такое мнение нелепым и неуместным.

После чего, в сентябре того же года, адвокат Владимир Слащев сообщил, что слова Лебедевa проверяла на экстремизм Федеральная служба безопасности. Он уточнил, что дизайнер также негативно высказался о черкесах в одном из роликов на YouTube-канале.

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