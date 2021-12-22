НХЛ приняла решение не отпускать игроков на Олимпиаду в Пекине
В ближайшее время НХЛ объявит о неучастии своих хоккеистов в Олимпиаде в Пекине, сообщает американский спортивный телеканал ESPN. На решение североамериканской лиги повлиял «Омикрон». Из-за распространения штамма в НХЛ отменены десятки матчей, передает телеканал «Известия». За время соревнований в Пекине лига как раз и сыграет перенесенные встречи. Чтобы избежать штрафов, НХЛ необходимо известить об отказе от участия в Олимпиаде до 10 января. Многие звезды хоккея могут не поехать на Олимпиаду. Возможности последний раз блеснуть на Играх к примеру лишится 36-летний Александр Овечкин.
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