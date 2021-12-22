МЧС ликвидировало горение на газопроводе под Челябинском

Спасатели МЧС ликвидировали возгорание на участке магистрального газопровода Уренгой–Помары–Ужгород в Челябинской области. Об этом сообщили в среду, 22 декабря, в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«В 06:55 (04:55 мск) горение ликвидировано», — отметили в ведомстве.

Никто не пострадал, движение по федеральной трассе не перекрыто, добавили в МЧС.

Как рассказали ТАСС в службе по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», возгорание на отводе газопровода не повлияло на газоснабжение потребителей.

Уточняется, что поврежденный участок газопровода был оперативно отключен, в настоящее время ведутся восстановительные работы.

О возгорании участка газопровода на 1793 км ФАД М5 Чебаркульского района, в двух километрах от деревни Боровое под Челябинском, сообщалось ранее в среду. Данный участок — отвод от магистрального газопровода высокого давления диаметром 500 мм под названием Чебаркуль – Катав-Ивановск, он находится под землей на глубине 1 м.