Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Цена на газ в Европе превысила $2300 за 1 тыс. куб. м
Мир
Шольц заявил об угрозе пятой волны пандемии COVID-19 в Германии
Мир
ВОЗ сообщила о распространении «Омикрона» в 106 странах
Мир
Блинкен анонсировал контакты с РФ по безопасности в начале 2022 года
Мир
США обвинили Россию в нарушении норм ВТО
Экономика
Минимальную цену шампанского предложили увеличить на 18%
Мир
На Украине признали конституционным закон о запрете российских фильмов
Общество
По факту избиения фигуриста Соловьева возбудили уголовное дело
Мир
Киев передал партнерам предложения по мирному процессу в Донбассе
Спорт
СМИ узнали о планах НХЛ оказаться от участия в Олимпиаде-2022

МЧС ликвидировало горение на газопроводе под Челябинском

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спасатели МЧС ликвидировали возгорание на участке магистрального газопровода Уренгой–Помары–Ужгород в Челябинской области. Об этом сообщили в среду, 22 декабря, в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«В 06:55 (04:55 мск) горение ликвидировано», — отметили в ведомстве.

Никто не пострадал, движение по федеральной трассе не перекрыто, добавили в МЧС.

Как рассказали ТАСС в службе по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», возгорание на отводе газопровода не повлияло на газоснабжение потребителей.

Уточняется, что поврежденный участок газопровода был оперативно отключен, в настоящее время ведутся восстановительные работы.

О возгорании участка газопровода на 1793 км ФАД М5 Чебаркульского района, в двух километрах от деревни Боровое под Челябинском, сообщалось ранее в среду. Данный участок — отвод от магистрального газопровода высокого давления диаметром 500 мм под названием Чебаркуль – Катав-Ивановск, он находится под землей на глубине 1 м.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021