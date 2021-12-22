На газопроводе под Челябинском произошло возгорание

На 1793-м км участка магистрального газопровода Уренгой — Помары — Ужгород в Челябинской области произошло возгорание. Об этом сообщает в среду, 22 декабря, Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России.

Информация о происшествии поступила в ведомство в 01:16 по мск.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходит факельное горение газа из подземного газопровода. Силы и средства Миасского пожарно-спасательного гарнизона стоят на защите и недопущении распространения пожара на населенные пункты», — сообщили спасатели.

Как отметили в МЧС, угрозы населенным пунктам и жилым домам нет, так как горение произошло в двух километрах от ближайшего поселения — деревни Боровое.

Бригада газовой службы перекрыла участок газопровода протяженностью 16 км. Погибших, травмированных нет, указали в пресс-службе ведомства.

Всего к ликвидации пожара задействовано 58 человек и 18 единиц техники. К месту пожара направлена оперативная группа Главного управления МЧС России по Челябинской области. Причину происшествия предстоит установить специалистам.

Данный участок — отвод от магистрального газопровода высокого давления диаметром 500 мм под названием Чебаркуль – Катав-Ивановск, он находится под землей на глубине 1 м.

Ранее, 16 декабря, в Ставропольском крае произошел прорыв газовой трубы с факельным возгоранием. Местом ЧП стал газопровод диаметром 500 мм, расположенный между населенными пунктами Усть-Невинка и Беломечетская. Высота пламени на месте прорыва трубопровода составила 1,5 м. По данным МЧС, из-за пожара без газа осталось 18 населенных пунктов.