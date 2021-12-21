В Бухаресте прошли акции против введения «Зеленого сертификата»

Противники вакцинации проводят акцию протеста в центре Бухареста. Более тысячи человек недовольны новым карантином. Манифестанты собрались у Дворца парламента, передает телеканал «Известия». Участники акции блокировали автомобильное движение. Люди требуют отменить введение «Зеленого сертификата». Документ выдается только после прохождения вакцинации. По заявлению жандармерии, акции носят незаконный характер. 21 декабря парламент рассмотрит вопрос об ужесточении карантина.

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