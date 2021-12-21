Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Министр обороны Литвы заявил о готовности оказать военную помощь Украине
Политика
Путин и Шольц обсудили по телефону Украину и предложения РФ к НАТО
Политика
Путин обсудил с членами Совбеза проект основ госполитики в области авиации
Экономика
Цена на газ в Европе превысила $2100 за 1 тыс. куб. м
Политика
Путин подписал закон о расширении полномочий полиции
Общество
Пробки на дорогах Москвы достигли 10 баллов
Экономика
Путин подписал закон об индексации маткапитала по фактической инфляции
Культура
В московском Манеже покажут 76 картин и рисунков Виктора Цоя
Политика
ГД одобрила в I чтении законопроект об уголовном наказании для лихачей
Общество
Попова призвала отказаться от мероприятий в закрытых помещениях из-за COVID-19

В Бухаресте прошли акции против введения «Зеленого сертификата»

0
Выделить главное
вкл
выкл

Противники вакцинации проводят акцию протеста в центре Бухареста. Более тысячи человек недовольны новым карантином. Манифестанты собрались у Дворца парламента, передает телеканал «Известия». Участники акции блокировали автомобильное движение. Люди требуют отменить введение «Зеленого сертификата». Документ выдается только после прохождения вакцинации. По заявлению жандармерии, акции носят незаконный характер. 21 декабря парламент рассмотрит вопрос об ужесточении карантина.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021