Власти Брянской области выделили на медицину на 35% больше средств

Более 2,7 млрд рублей направят на развитие медицины в Брянской области в следующем году. Это на 35% больше, чем в 2021-м. Большую часть средств потратят на мероприятия по борьбе с онкологическими заболеваниями, сообщил директор департамента здравоохранения региона Сергей Галаганов.

Деньги также направлены на развитие первичной медико-санитарной помощи, развитие детского здравоохранения, строительство новых больниц и другие цели. Список мероприятий составлен до 2024 года, передает NASHBRYANSK.RU.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз потребовал усилить работу по своевременному выявлению онкологических заболеваний, поскольку эффективность лечения гораздо выше при раннем выявлении болезни. Об этом он заявил во время совещания со своими заместителями.

Напомним, в Климовском районе Брянской области завершился капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта села Истопки. Работы были выполнены в рамках модернизации первичного звена здравоохранения. Прием пациентов уже начался.