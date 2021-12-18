Фельдшерско-акушерский пункт села Истопки обновили в Брянской области
В Климовском районе Брянской области завершился капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта села Истопки. Работы были выполнены в рамках модернизации первичного звена здравоохранения.
Прием пациентов уже начался. Подрядчик обновил полы, оконные блоки и двери, отремонтировал кровлю, крыльцо и выполнил внутреннюю отделку. Также была проведена канализация и водопровод – теперь в ФАПе есть туалет. Сюда приезжают жители села Истопки, деревни Шамовка, поселков Первомайский, Засновье, Карнатное, Петровский и Лужи, информирует NASHBRYANSK.RU.
Ранее в декабре сообщалось, что в Суражском районе Брянской области капитально отремонтируют центральную районную больницу и три фельдшерско-акушерских пункта (ФАП). Учреждения оснастят оборудованием и транспортом. Подрядчик обновит внутренние помещения учреждений. Ремонт трех ФАПов планируют завершить до конца года. Кроме того, в 2022-м намерены открыть новый пункт в поселке Лесное.