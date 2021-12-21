В московском Манеже покажут 76 картин и рисунков Виктора Цоя

В ЦВЗ «Манеж» 15 января откроется выставка «Виктор Цой. Путь героя». Зрители смогут увидеть более 300 экспонатов, связанных с жизнью и творчеством лидера группы «Кино». Один из залов будет посвящен художественным работам музыканта, которые сейчас находятся в собственности близких Цоя, а также частных коллекционеров.

76 картин и рисунков представляют фантастический и «неоакадемический» мир будущего, наполненный разрушенными античными статуями, сверхзвуковыми самолетами и супергероями. Цой писал их на кухонных клеенках, тетрадных листах, бумаге для печатной машинки, картоне, фотографиях и полиэтилене. Часть из этих работ сейчас прибыли в хранилище РОСИЗО, выставочного партнера проекта.

«Художественные работы, которые будут представлены на выставке, стали совершенно новым для советского сознания искусством, на которое оказали влияние в том числе и знаменитые американские художники-граффитисты, по духу очень близкие Цою. Но тем не менее, несмотря на многообразие стилей повлиявших на него, как любой настоящий художник, Виктор Цой всегда оставался отстраненным, отстаивая собственную монолитность, сконцентрированность и неизменность», — рассказала во вторник, 21 декабря, «Известиям» генеральный директор РОСИЗО Ольга Галактионова.

Днем ранее стало известно, что группа «Кино» отправится в турне в год 60-летия со дня рождения лидера коллектива. Как уточнили артисты, тур, запланированный в 2022 году, завершится в 2023-м. Концерты пройдут по всей России.

Группа «Кино» была основана в 1982 году в Ленинграде. Цоем была написана большая часть песен из репертуара артистов: «Звезда по имени Солнце», «Хочу перемен», «Группа крови», «Дальше действовать будем мы» и другие.

15 августа 1990 года Цой погиб в автокатастрофе, когда возвращался с рыбалки во время отдыха в Латвии. Находясь за рулем автомобиля «Москвич-2141», он не справился с управлением, в результате чего столкнулся с рейсовым автобусом, который ехал ему навстречу. Цой похоронен на Богословском кладбище в Ленинграде. После его гибели группа «Кино» распалась.