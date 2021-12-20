Группа «Кино» отправится в турне в год 60-летия Виктора Цоя

Группа «Кино» отправится в турне в год 60-летия со дня рождения лидера коллектива Виктора Цоя. Об этом в понедельник, 20 декабря, музыканты сообщили журналистам.

Как уточнили артисты, тур, запланированный в 2022 году, завершится в 2023 году. Концерты пройдут по всей России.

По их словам, концепция концертной программы останется той же, которая была на первых концертах воссоединившейся в 2021 году группы. Тогда музыканты выступили в Санкт-Петербурге, Москве, Минске и Нижнем Новгороде.

И в этот раз прозвучит оцифрованная многоканальная запись вокала Виктора Цоя, на сцену выйдут басисты Александр Титов и Игорь Тихомиров, а также бессменный гитарист группы Юрий Каспарян.

«Тур будет еще более великолепным. Мы возьмем и без того потрясающую программу, которая у нас есть, и сделаем ее еще лучше», — сказал продюсер шоу Александр Цой, сын Виктора Цоя.

По словам Каспаряна, репертуар песен станет шире. «Будут новые песни, но пока не будем говорить, какие и сколько», — сказал он.

Тур начнется 21 июня 2022 года, в день рождения Цоя, в его родном Санкт-Петербурге, а 2 июля музыканты выступят в Москве.

Осенью 2022 года группа отправится в Южно-Сахалинск, Владивосток, Иркутск, Красноярск, Барнаул, Новосибирск и Тюмень.

Зимой приезд творческого коллектива ожидается в Перми, Уфе, Магнитогорске и Челябинске.

В 2023 году «Кино» приедет в Саратов, Тольятти, Казань и Нижний Новгород.

Группа «Кино» была основана в 1982 году в Ленинграде. Цоем была написана большая часть песен из репертуара артистов: «Звезда по имени Солнце», «Хочу перемен», «Группа крови», «Дальше действовать будем мы» и другие.

15 августа 1990 года Цой погиб в автокатастрофе, когда возвращался с рыбалки во время отдыха в Латвии. Находясь за рулем автомобиля «Москвич-2141», он не справился с управлением, в результате чего столкнулся с рейсовым автобусом, который ехал ему навстречу. Цой похоронен на Богословском кладбище в Ленинграде. После его гибели группа «Кино» распалась.